Кива заявил о создании независимого профсоюза работников химической промышленности

Решение было принято на всеукраинской акции в защиту предприятий химической промышленности, которую поддержала Соцпартия.

Министерство юстиции Украины зарегистрировало Всеукраинский независимый профсоюз работников химической промышленности.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил глава Социалистической партии Украины и председатель этого профсоюза Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«Всеукраинский независимый профсоюз работников химической промышленности официально зарегистрирован! Мы возрождаем профсоюзное движение в Украине. Мы идём на войну за права трудящихся. Именно профсоюзы сегодня должны стать независимыми и реальными защитниками прав людей. Мы уже показали эффективную работу на примере профсоюза работников МВД. Мы объединим страну прочными профсоюзными нитями!», — написал он.

Решение о создании профсоюза было принято на всеукраинской акции в защиту предприятий химической промышленности, которую поддержала Соцпартия. В рамках этой акции прошли многотысячные митинги в Каменском, Днепре и Киеве. Участники акции добиваются установления справедливой и прозрачной цены на газ для предприятий химпрома.