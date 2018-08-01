Во Львове модернизировали истребители МиГ-29 для военных (фото, видео)

Два модернизированных боевых самолета уже переданы непосредственно в одну из воинских частей.

Госпредприятие «Львовский государственный авиационно-ремонтный завод» в тесной кооперации с другими предприятиями госконцерна «Укроборонпром» завершило работы по модернизации истребителей МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1.

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Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», два модернизированных боевых самолета уже переданы непосредственно в одну из воинских частей.

«Эти самолеты прошли капитальный ремонт с продлением ресурса, получили более мощную радиолокационную станцию, которая позволяет увеличить дальность обнаружения воздушных целей, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации. Кроме того, были значительно расширены возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Львовский государственный авиационно-ремонтный завод — предприятие военно-промышленного комплекса Украины, было создано в 1939 году на базе бывших ангаров одной из ремонтных баз военно-воздушных сил. В 1953 году авиабаза получила статус авиационно-ремонтного завода и стала специализироваться на ремонте самолетов МиГ, а в 1992 году завод получил нынешнее название и статус государственного предприятия. В декабре 2010 года завод вошёл в состав государственного концерна «Укроборонпром».

Самолет МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2450 км/ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой. В перечень вооружения истребителя, кроме 30-мм автоматической пушки, входят целый спектр ракет типа «воздух-воздух» для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей. Кроме того, самолет оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты самолета от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.