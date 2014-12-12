«Надра Украины» получила предложения от инвесторов по двум титановым месторождениям в Житомирской области

Согласно сообщению, 11 декабря в помещении «Надра Украины» состоялось раскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по привлечению инвестиций по титановым месторождениям.

Поступило по одному предложению на Левобережное и Тростянецкое месторождения.

«В присутствии членов конкурсной комиссии было открыто два конверта с предложениями от двух юридических лиц», - сообщают в компании.

Оцениваться предложения инвестора будут в течение 7 рабочих дней.

При этом на два месторождения - Паромовское и Краснореченское, которые были выставлены на конкурс, предложений не поступило.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября «Надра Украины» провела открытый конкурс по привлечению инвестиций в разработку месторождений полезных ископаемых, спецразрешения на пользование которыми имеют ее дочерние предприятия. На конкурс было вынесено 16 нефтегазовых и титановых месторождений, однако заявки поступили лишь на 4 нефтегазовые площади.

Компания рассчитывает на увеличение добычи углеводородов в Украине за счет привлечения инвесторов в совместные проекты геологоразведки и кредитов под государственные гарантии.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.