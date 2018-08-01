Эскалация торговой войны: Трамп угрожает вдвое увеличить пошлины на товары из Китая

Президент США предложит 25-процентные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд.

Администрация президента США Дональда Трампа предложит ввести пошлины в размере 25% вместо ранее запланированных 10% на импорт товаров из Китая стоимостью $200 миллиардов в попытке заставить Пекин пойти на торговые уступки.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Администрация Трампа сообщала 10 июля, что намерена обложить пошлинами в размере 10% несколько тысяч наименований китайских товаров.

В перечень вошли продукты питания, химикаты, сталь и алюминий, а также потребительские товары - от собачьего корма, мебели и ковров до автомобильных шин, велосипедов, бейсбольных перчаток и косметики.

Хотя пошлины не вступят в силу до завершения периода общественного обсуждения, их повышение до 25% может обострить торговый спор между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

По словам источника, администрация Трампа может объявить о новых пошлинах уже в среду. О том, что США планируют увеличить размер тарифов более чем вдвое, изначально сообщило агентство Bloomberg.

Китай заявил в среду, что примет ответные меры, если США пойдут на дальнейшие шаги, препятствующие торговле. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал на ежедневном брифинге, что Пекин всегда выступает за использование диалога для урегулирования торговых вопросов.

Инвесторы опасаются, что эскалация торговой войны между Вашингтоном и Пекином может ударить по росту мировой экономики, и влиятельные американские бизнесмены осуждают агрессивную политику Трампа.

Фондовые рынки по всему миру выросли во вторник на фоне сообщения о том, что США и Китай пытаются возобновить переговоры, чтобы предотвратить полномасштабную торговую войну.

Представители министра финансов США Стивена Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ проводят частные беседы в стремлении найти способы перезапустить переговоры, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь Управления торгового представителя США отказалась комментировать предлагаемое увеличение пошлин и не сказала, повлияет ли это на сроки обсуждения инициативы.

Крайним сроком для представления замечаний, который изначально установило Управление торгового представителя США, является 30 августа, публичные слушания назначены на 20-23 августа.