Фирташ и Левочкин шантажируют государство - эксперт

Информация о том, что 15 декабря Хозсуд Сумской области рассмотрит ходатайство комитета кредиторов ПАО «Сумыхимпром» о продлении срока финансового оздоровления предприятия, предусматривающее проведение санации на протяжении 17 лет, свидетельствует о том, что бизнесмены Д.Фирташ и С.Левочкин шантажируют государство. Они намерены любым путем сохранить контроль над крупнейшим титановым предприятием, почти 100% акций которого принадлежит государству. Предпосылки для этого созданы, в том числе, благодаря бездеятельности правоохранительных органов. Такую точку зрения высказал юрист, замглавы ОО «Контроль народного имущества Украины» Александр Щербань.

«Несомненно, что предусмотренный в утвержденном 4 декабря плане санации предприятия срок финансового оздоровления – 17 лет – не устроит Фонд госимущества. Но именно на это и рассчитывают подконтрольные Фирташу и Левочкину управляющий санацией «Сумыхимпром» И.Лазакович и распорядитель имущества «Сумыхимпром» Р.Марченко, готовившие план санации. Ведь целиком обоснованное несогласие ФГИ с повторно разработанным планом санации - это прямой путь к ликвидации «Сумыхимпром». В выигрыше в любом случае окажутся Фирташ и Левочкин. Если ФГИ не согласится с планом санации, предприятие будет ликвидировано как юрлицо, а целостным имущественным комплексом «Сумыхимпром» завладеют основные его кредиторы – компании, подконтрольные Фирташу и Левочкину. Если же план санации будет согласован, эти два бизнесмена получат право на протяжении 17 лет управлять «Сумыхимпром». Нет сомнений, что управлять они будут без учета интересов основного собственника предприятия – государства. Так же, как это происходит, начиная с 2010 года, когда «Сумыхимпром» возглавил менеджмент, подконтрольный Фирташу и Левочкину», - полагает юрист, замглавы ОО «Контроль народного имущества Украины» Александр Щербань.

Обращает на себя внимание и факт приобретения подконтрольной Фирташу и Левочкину компанией «Синтез-Ресурс» у АКБ «Индустриалбанка» задолженности «Сумыхимпром» на сумму 234,9 млн грн. Эксперт напомнил, что органы прокуратуры выявили факты продажи продукции «Сумыхимпром» в пользу ООО «Синтез-Ресурс» по цене ниже себестоимости. Ущерб, нанесенный «Сумыхимпром» в результате подобных преступных сделок с «Синтез-Ресурс», оценивается в 135 млн. грн. По мнению юриста, в системно-правовой связи двух вышеназванных операций есть основания усматривать признаки легализации средств, полученных преступным путем.

«Логично предположить, что именно противоправно полученная ООО «Синтез-Ресурс» прибыль от покупки продукции «Сумыхимпром» по цене ниже себестоимости и ее дальнейшей продажи по рыночным ценам, стала источником средств для приобретения задолженности сумского предприятия у «Индустриалбанка». В очередной раз вынужден обратить внимание на нежелание органов прокуратуры, других правоохранительных органов расследовать открытое еще в 2011 году уголовное дело по факту фиктивного доведения ПАО «Сумыхимпром» до банкротства. Сложившаяся сейчас ситуация, при которой Фирташ и Левочкин шантажируют государство с целью продолжения в той или иной форме контроля над «Сумыхимпром», была бы невозможна, если бы правоохранительные органы проявили решительность и профессионализм при отстаивании интересов государства», - уверен юрист, замглавы ОО «Контроль народного имущества Украины» Александр Щербань.