Tesla снова отчиталась о рекордном убытке

Потери связаны с инвестициями в новые модели, включая электрокар Model 3. Сейчас эта модель начинает приносить прибыль, утверждается в отчете Tesla.

Компания Илона Маска Tesla сообщила об убытках в размере $717,5 млн по итогам второго квартала 2018 года против $336,4 млн за аналогичный период годом ранее.

Читайте такжеTesla сокращает расходы: решила уволить 4 тысячи сотрудников

По итогам первого квартала компания также понесла убытки — $709,5 млн, ставшие на тот момент рекордными, передает «Коммерсант».

Потери связаны с инвестициями в новые модели, включая электрокар Model 3. Сейчас эта модель начинает приносить прибыль, утверждается в отчете Tesla.

Менеджмент Tesla ожидает, что в третьем квартале года компания произведет 50–55 тыс. автомобилей, а прибыль от Model 3 вырастет примерно до 15% в третьем и до 20% в четвертом квартале. Достичь этого планируется за счет сокращения издержек производства.

Ранее стало известно о письме Илона Маска к поставщикам Tesla. В нем бизнесмен просил их вернуть часть денег, выплаченных по контрактам. Просьба представлялась как необходимая мера и инвестиция в будущее автомобильной компании. По итогам прошлого года чистый убыток производителя электромобилей составил $1,4 млрд и у компании оставалось всего $3,4 млрд наличных средств. При этом расходы компании в каждом квартале составляют $1 млрд.