В Украине протестировали мощный ракетный комплекс (видео)

В отличие от "Джавелинов", отечественная "Стугна" имеет больший калибр.

Украинская "Стугна" – ракетный комплекс с мощным зарядом, который может поражать цель на расстоянии 5 километров, а это вдвое больше, чем "Джавелин".

1 августа "Стугну" в очередной раз тестировали украинские противотанкисты, передают "Факты".

Как говорят военные противотанковых подразделений, по большинству показателей данный ракетный комплекс даже превосходит иностранные аналоги.

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В отличие от "Джавелинов", отечественная "Стугна" имеет больший калибр, 130 мм против 127, преодолевает вдвое большее расстояние до поражения цели – 5 километров, но главное – она ​​в несколько раз дешевле американской оружия.

Впрочем, как говорят артиллеристы, которые использовали "Стугну" на соревнованиях 1 августа, у отечественного противотанкового комплекса недостаток все же есть: еще не очень часто его используют на передовой.

Как сообщал УНИАН, в июле в Украине успешно провели приемо-сдаточные испытания очередной партии современных противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу Вооруженных сил Украины.