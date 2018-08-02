В Украине с начала года добыли 12 миллиардов кубов газа

Добыча газа за 7 месяцев сократилась на 0,6%.

Добыча природного газа в Украине за январь-июль 2018 года сократилась по сравнению с январем-июлем 2017 года на 0,6% - до 11,972 млрд кубометров, сообщает оператор газотранспортной системы Украины - госкомпания «Укртрансгаз».

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В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией «Укргазвыдобування» за 7 месяцев 2018 года увеличилась на 0,73% и составила 8,84 млрд куб. м. Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» в январе-июле 2018 года добыла 610,3 млн куб. м газа, другие компании - 2,52 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укртрансгаза», украинские государственные и частные добывающие компании в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличили добычу газа на 3,1% – до 20,8 млрд куб. м. За этот же период наша страна сократила потребление «голубого» топлива на 4% - до 31,9 млрд куб. м.

Согласно правительственной программе по наращиванию добычи и сокращению потребления, к 2020 году планируется, что показатель добычи госкомпании «Укргазвыдобування» сравняется с показателем потребления секторов населения и теплокоммунэнерго (будет составлять 20 млрд куб. м газа).