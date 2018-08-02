В Украине увеличилось производство стали

Производство металлопроката выросло на 4%, чугуна - на 7%.

Производство стали в Украине за январь-июль этого года, по оперативным данным, увеличилось на 1% по сравнению с январем-июлем 2017 года - до 11,99 миллиона тонн.

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Об этом сообщается на сайте объединения металлургических заводов "Укрметаллургпром".

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период выросло на 4% - до 10,64 миллиона тонн, выплавка чугуна увеличилась на 7% – до 11,75 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году в Украине производство стали уменьшилось на 12% - до 21,3 миллиона тонн. Производство общего металлопроката сократилось на 14% - до 18,4 миллиона тонн, выплавка чугуна сократилась на 15% – до 20 миллионов тонн.