Мэрия Мариуполя и кредиторы выступает за банкротство «Азовмаша» для погашения долгов по зарплате сотрудникам предприятия

Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель городского главы Мариуполя - директор департамента экономики Андрей Каргин.

«Процедура банкротства – это единственный способ, как мы считаем, возместить задолженность по заработной плате путем реализации хотя бы части имущества», - сказал Каргин, отметив, что выплата задолженности позволит пополнить также бюджет города.

«Если рабочие получат зарплату, пополниться городской бюджет, который на сегодняшний день весьма дефицитный», - уточнил чиновник.

По словам Каргина, накопление такой суммы задолженности произошло из-за отсутствия заказов, в частности, из России, куда направлялась почти вся продукция «Азовмаша».

«Как поясняет руководство предприятия, на сегодня никаких заказов нет. Да и при таком финансовом положении вряд ли могут быть заказчики, потому что они понимают, что деньги в первую очередь пойдут на погашение задолженности по заработной плате, а не на выполнение заказов», - подчеркнул он.

Заместитель мэра Мариуполя также сообщил, что на предприятии было уволено более 1 800 сотрудников, но при этом еще остаются в штате «Азовмаша» около 49 тыс. человек.

В связи с тяжелой ситуацией на предприятии мэрия направила письма во все организации, которые могут выступать инициаторами процедуры банкротства.

«Также мы сейчас готовим письмо на премьер-министра с просьбой провести выездное заседание правительства по решению этого вопроса, чтобы спасти в первую очередь предприятие, поскольку оно одно из градообразующих», - подчеркнул заместитель мэра.

Решения проблемы путем банкротства поддержали и кредиторы предприятия, общий долг перед которыми достигает порядка 573 млн. долларов. В частности, банкиры считают, что затягивание процедуры банкротства не только не позволяет решить проблемы холдинга, но и создает все условия для вывода активов собственником либо уничтожения производственного оборудования сотрудниками заводов, которые могут порезать уникальные станки на металл. В прошлом месяце уже были предотвращены три попытки хищений лома черных металлов общим весом более 2 тонн.

Само предприятие еще не ответило на соответствующие запросы агентства.

«Азовмаш» создан в 2000 году и специализируется на производстве различных типов железнодорожных вагонов, выпускает металлургическое и горнорудное оборудование, подъемно-транспортные машины, а также другое техническое оборудование.

Сейчас в «Азовмаш» объединяет «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», «АзовобщеС аш», «Мариупольский термический завод», «Головной специализированный конструкторско-технологический институт», «АзовЭлектроСталь», «Головное конструкторское бюро вагоностроения», «АзовЭлектроСталь».

Ежегодно он выпускал более 15 000 железнодорожных вагонов и цистерн и занимал 15-20% всего вагоностроительного рынка СНГ.

По информации СМИ, компанию контролируют семья покойного президента «Азовмаша» Александра Савчука и экс-народный депутат от партии регионов Юрий Иванющенко, близкий к экс-президенту Виктору Януковичу.