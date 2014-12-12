Мэрия Мариуполя и кредиторы выступает за банкротство «Азовмаша» для погашения долгов по зарплате сотрудникам предприятия
Мэрия Мариуполя выступает за банкротство крупного машиностроительного холдинга «Азовмаш» для погашения 60 млн грн задолженности по зарплате перед сотрудниками предприятия.
Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель городского главы Мариуполя - директор департамента экономики Андрей Каргин.
«Процедура банкротства – это единственный способ, как мы считаем, возместить задолженность по заработной плате путем реализации хотя бы части имущества», - сказал Каргин, отметив, что выплата задолженности позволит пополнить также бюджет города.
«Если рабочие получат зарплату, пополниться городской бюджет, который на сегодняшний день весьма дефицитный», - уточнил чиновник.
По словам Каргина, накопление такой суммы задолженности произошло из-за отсутствия заказов, в частности, из России, куда направлялась почти вся продукция «Азовмаша».
«Как поясняет руководство предприятия, на сегодня никаких заказов нет. Да и при таком финансовом положении вряд ли могут быть заказчики, потому что они понимают, что деньги в первую очередь пойдут на погашение задолженности по заработной плате, а не на выполнение заказов», - подчеркнул он.
Заместитель мэра Мариуполя также сообщил, что на предприятии было уволено более 1 800 сотрудников, но при этом еще остаются в штате «Азовмаша» около 49 тыс. человек.
В связи с тяжелой ситуацией на предприятии мэрия направила письма во все организации, которые могут выступать инициаторами процедуры банкротства.
«Также мы сейчас готовим письмо на премьер-министра с просьбой провести выездное заседание правительства по решению этого вопроса, чтобы спасти в первую очередь предприятие, поскольку оно одно из градообразующих», - подчеркнул заместитель мэра.
Решения проблемы путем банкротства поддержали и кредиторы предприятия, общий долг перед которыми достигает порядка 573 млн. долларов. В частности, банкиры считают, что затягивание процедуры банкротства не только не позволяет решить проблемы холдинга, но и создает все условия для вывода активов собственником либо уничтожения производственного оборудования сотрудниками заводов, которые могут порезать уникальные станки на металл. В прошлом месяце уже были предотвращены три попытки хищений лома черных металлов общим весом более 2 тонн.
Само предприятие еще не ответило на соответствующие запросы агентства.
«Азовмаш» создан в 2000 году и специализируется на производстве различных типов железнодорожных вагонов, выпускает металлургическое и горнорудное оборудование, подъемно-транспортные машины, а также другое техническое оборудование.
Сейчас в «Азовмаш» объединяет «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», «АзовобщеС аш», «Мариупольский термический завод», «Головной специализированный конструкторско-технологический институт», «АзовЭлектроСталь», «Головное конструкторское бюро вагоностроения», «АзовЭлектроСталь».
Ежегодно он выпускал более 15 000 железнодорожных вагонов и цистерн и занимал 15-20% всего вагоностроительного рынка СНГ.
По информации СМИ, компанию контролируют семья покойного президента «Азовмаша» Александра Савчука и экс-народный депутат от партии регионов Юрий Иванющенко, близкий к экс-президенту Виктору Януковичу.