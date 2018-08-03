Китай утвердил новые пошлины на товары из США на сумму $60 миллиардов

В отношении 2493 наименований товаров тарифы будут увеличены до 25%, для еще 1078 пунктов — до 20%, на 974 наименований — до 10%, на 662 пункта — до 5%.

Госсовет КНР утвердил новые пошлины на товары из США общей стоимостью $60 млрд. Пошлины могут быть введены в ответ на повышение американских тарифов на импорт из КНР.

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В отношении 2493 наименований товаров тарифы будут увеличены до 25%, для еще 1078 пунктов — до 20%, на 974 наименований — до 10%, на 662 пункта — до 5%.

«Китайская сторона принимает подобные меры для защиты своих законных прав и интересов»,— говорится в заявлении Минфина КНР, передает «Коммерсант».

Напомним, 11 июля США объявили о введении пошлин в размере 10% на импорт из Китая. Однако в начале августа Белый дом анонсировал возможное введение пошлин в размере 25% вместо запланированных ранее 10%. Эти тарифы могут затронуть китайские товары и услуги общей стоимостью $200 млрд.

В июне США уже ввели пошлины в размере 25% на товары из Китая на общую сумму $50 млрд. Китай ввел ответные пошлины в начале июля.