Контрабанда полностью остановилась – глава «Укрлегпрома»

В ассоциации «Укрлегпром» отмечают, что блокирование контрабанды не оказало негативного влияния на процесс таможенного оформления товаров, которые завозятся легальными импортерами.

Фискальной службе удалось заблокировать контрабанду обуви, одежды и тканей. Об этом заявила председатель правления ассоциации «Укрлегпром» Татьяна Изовит.

«Объявленная война контрабанде принесла позитивный эффект для легального бизнеса. Мы сегодня получаем сигналы от импортеров, от производителей о том, что контрабанда стоит. Это факт. И это подтверждают наши импортеры сырья и материалов. Настало наконец-то время для развития белого бизнеса. Вы сегодня можете легально реализовывать свой товар и не бояться конкуренции со стороны серых импортеров. У легального бизнеса, который платит налоги, сегодня спрос значительно выше. Некоторого товара, который раньше завозился с помощью схем, сейчас не хватает. Эту нишу займут отечественные производители», - заявила Татьяна Изовит.

В ассоциации «Укрлегпром» отмечают, что блокирование контрабанды не оказало негативного влияния на процесс таможенного оформления товаров, которые завозятся легальными импортерами.

«За последнее время к нам не было обращений легальных производителей с проблемными вопросами, не было жалоб на усложнение процедур на таможне», - подчеркнула Изовит.

По словам главы ассоциации, росту инвестиций в секторе легкой промышленности способствует не только борьба с контрабандой, но и ряд других совместных инициатив бизнеса и фискальной службы.

«ГФСУ нас слышит. Рассрочка по уплате НДС на импортное оборудование для украинских производителей – это была наша совместная инициатива, наша разработка. Предприятиями легпрома уже получено 15 рассрочек. На легпроме мы совместно с ГФСУ отработали полностью алгоритм работы этого механизма. Я могу сказать то же самое по налоговым накладным. ГФСУ с нами работает очень продуктивно, наша общая цель - поднять своего, отечественного производителя, создать бизнес-климат для инвестиций в отрасль», - резюмировала Изовит.

Напомним, в Украинской ассоциации производителей электротехники констатировали значительный прогресс в борьбе с контрабандой со стороны ГФСУ.

«Позитивные сигналы уже есть. Чувствуется, что ГФСУ взялась за проблему серьезно. На данный момент мы видим улучшение. Из панамских компаний по заниженным в десять раз инвойсам завезти что-то стало крайне сложно», - заявил президент ассоциации Александр Громыко.

По словам руководителя ГФСУ Мирослава Продана, «итоги работы таможни в июне-июле свидетельствуют: война с контрабандой дает ощутимые результаты». За июль в государственный бюджет поступило более 29,7 млрд грн.

"Это на 3,7 млрд грн больше, если сравнивать с июлем 2017 года. А относительно июня 2018 показатели выросли почти на 3,2 млрд грн. Среднедневные поступления от таможни уже превышают 1,4 млрд грн", - рассказал Продан.