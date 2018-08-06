"Ощадбанк" решил продать завод топливных гранул на Кировоградщине

Проведение аукциона запланировано на 16 августа, стартовая цена продажи завода - 43 миллиона гривень.

Государственный "Ощадбанк" выставил на торги завод по производству топливных гранул из соломы мощностью 40 тысяч тонн в год, который расположен в Кировоградской области, по стартовой цене 43 миллиона гривень.

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Об этом сообщается на сайте государственной электронной площадки для торгов OpenMarket.

Согласно сообщению, проведение аукциона запланировано на 16 августа.

"Недвижимое и движимое имущество, завод по изготовлению топливных гранул из соломы мощностью 40 тысяч тонн в год и оборудование завода в количестве 34 единиц, в том числе производства фирмы "Amandus Kahl" (Германия), который находится по адресу: Кировоградская обл., Ольшанский р-н., с. Добрянка, ул. Цветочная, 1а", - говорится в описании лота на сайте OpenMarket.

Как сообщал УНИАН, ранее "Ощадбанк" выставил на продажу на электронной площадке для торгов OpenMarket принадлежащий ему с 2015 года крупнейший в Украине масложировой комбинат "Славолия" (Славянск, Донецкая область) за 150 миллионов гривень.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) – электронная площадка для проведения торгов имуществом, арестованным Государственной исполнительной службой Украины. Предприятие работает с 26 октября 2015 года. В экспериментальном режиме предприятие работало с 1 мая 2014 года в Киеве, Киевской, Львовской и Винницкой областях. Позже эксперимент расширили на Черниговскую, Запорожскую, Одесскую, Ивано-Франковскую и Харьковскую области. Сейчас система работает на всей территории Украины.

В сентябре 2017 года СЕТАМ изменило название на OpenMarket.