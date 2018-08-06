Одесский авиазавод договорился о сотрудничестве с иностранными компаниями

Предприятия договорились совместно разрабатывать и производить самолеты, а также создать международный сервисный центр для текущего и капитального ремонта самолетов и вертолетов.

Госпредприятие "Одесский авиационный завод", входящее в состав концерна "Укроборонпром", совместно с компаниями Aviastar Invest Corp (США) и DISTAR CZ a.s. (Чехия) планирует разрабатывать и производить самолеты в Украине.

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Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", стороны достигли договоренности о начале кооперации.

Согласно сообщению, предприятия также договорились создать международный региональный сервисный центр для проведения текущего и капитального ремонта самолетов и вертолетов, а также введения ряда процедур и процессов в контексте организации обучения курсантов и пилотов по действующим программам НАТО.

Как отметил заместитель генерального директора "Укроборонпрома" по авиастроению Александр Пащенко, международное сотрудничество в сфере авиастроения является основой для развития украинских предприятий отрасли.

"Украина является одной из немногих стран в мире, которая может создавать самолеты, и наша задача – объединить украинские конструкторские и производственные мощности с современной западной авионикой. Это позволит эффективно интегрировать украинское авиастроение в общемировую систему", - цитирует его словам пресс-служба госконцерна.

Как сообщал УНИАН, в июле ГП "Антонов" и компания Aviall Services, Inc., являющаяся подразделением корпорации Boeing, подписали генеральное соглашение о взаимодействии в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178, семейство которых будет обозначаться как Ан-1X8 NEXT.