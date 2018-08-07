"Русал" Дерипаски законсервирует завод из-за санкций США

UC Rusal Олега Дерипаски законсервирует Надвоицкий алюминиевый завод в Карелии. После попадания компании под санкции США в апреле этого года завод лишился рынков сбыта и нарастил убытки.

UC Rusal Олега Дерипаски начнет в августе консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ) в Карелии.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя компании.

"Завод, ориентированный на американский рынок, уже четыре месяца работает только на склад, генерируя значительные убытки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон в апреле ввел санкции против бизнесмена Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая En+ и UC Rusal.

Позднее в Минфине США допустили, что санкции с компаний могут быть сняты, если Дерипаска откажется от контроля над ними. Бизнесмен согласился снизить до уровня ниже 50% свою долю в En+, а также покинуть совет директоров компании и вывести из него зависимых от него лиц.

Минфин США разрешил американским и иностранным компаниям завершить исполнение существующих контрактов с Rusal до 23 октября 2018 года, продлив этот срок на несколько месяцев. А в марте США ввели 10-процентные пошлины на ввоз алюминия из соображений национальной безопасности.

"После введенных OFAC санкций Надвоицкий алюминиевый завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась невостребованной, так как производство было полностью ориентировано на американский рынок", - сообщили изданию в UC Rusal.

Российская компания намерена трудоустроить сотрудников предприятия: часть персонала продолжит работать на промплощадке и в поселке, работникам будут предложены вакансии компании на развивающемся производстве ООО "Русский радиатор" (СП UC Rusal с компанией ЭЛСО по производству алюминиевых радиаторов отопления), в рамках организации центра обработки данных (ЦОД, создан на территории НАЗа в конце 2017 года), а также в других регионах.