США опубликовали новый список товаров из Китая, которые попадут под пошлины

09:18, 08 августа 2018
Промышленность
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Иллюстрация REUTERS

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Документ размещен на сайте аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, передает «Коммерсант».

Американская таможня начнет облагать пошлинами с 23 августа товары на сумму $16 млрд в год.

Список содержит 279 наименований вместо 284, которые были указаны в первоначальном документе, опубликованном 15 июля. Изменения были внесены после слушаний по пошлинам, состоявшихся в прошлом месяце.

Ранее стало известно, что власти Китая объявили о готовности ввести ответные пошлины на импорт из США на $60 млрд, если Вашингтон введет новые пошлины в отношении импорта из КНР на $200 млрд.

Ограничения могут затронуть поставки агропродукции и энергетических товаров, по которым Китай ранее соглашался нарастить импорт из США.

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Теги: #США#Китай#пошлины#торговая война