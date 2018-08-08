В Украине начали сборку первого экспериментального корпуса БТР-4 (видео)

Сейчас идет сборка и сварка нижней части корпуса военной машины.

Госпредприятие «Завод имени Малышева» (Харьков), которое входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», уже приступило к сборке первого экспериментального корпуса бронетранспортера БТР-4.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

«Сейчас идет сборка и сварка нижней части корпуса военной машины. В целом сварщики, слесари и инструментальщики завода должны соединить более 1700 деталей, из них более 400 – бронированных», - написал президент.

По его словам, в случае успешного прохождения тестовых испытаний завод получит разрешение на производство и сможет приступить к серийному выпуску корпусов бронетранспортеров.

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» – крупнейший производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро по моторостроению предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая находится на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.