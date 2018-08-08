Китай из-за торгового конфликта сокращает импорт нефти и газа из США

Торговые противоречия Вашингтона и Пекина продолжают обостряться, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Китай в июле упали до минимального значения за год и, как ожидается, продолжат снижение в условиях торгового конфликта двух стран.

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Последствия торговой войны двух крупнейших экономик мира уже отразились на поставках нефти из США в Китай, которые в июле снизились почти вдвое по сравнению с рекордом марта на уровне 445.000 баррелей в сутки, показали данные аналитической компании Kpler, передает Рейтер.

По данным судовой статистики, экспорт СПГ из США в Китай в июле опустился до 130.000 тонн по сравнению примерно с 400.000 тоннами в мае.

“Ввозные пошлины сделают американский СПГ неконкурентоспособным”, – говорится в аналитической заметке Bernstein.

По словам трейдеров, Китай уже ищет альтернативные источники поставок.

“Китай дал понять, что предпочтёт не покупать новые партии из США на спотовом рынке”, – сказал сингапурский трейдер, который работает с китайскими импортёрами сжиженного газа.

Основными победителями в торговой войне Вашингтона и Пекина эксперты в отрасли называют производителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В отчётный период поставки СПГ в Китай нарастили Австралия, Малайзия, Индонезия, Россия и Папуа-Новая Гвинея, показали данные слежения за судами.

Аналитики считают, что американские производители, в том числе Cheniere, смогут найти альтернативный рынок сбыта и перенаправить поставки в Европу.

В то же время эксперты добавляют, что торговые трения с Китаем могут затормозить развитие будущих экспортных СПГ-проектов США, которые задумывались с прицелом на Китай.

“Если китайские пошлины не помешают США войти в тройку крупнейших экспортёров сжиженного газа, то замедлить или вовсе остановить реализацию некоторых проектов они могут”, – считает Саул Кавонич из Credit Suisse.

Торговые противоречия Вашингтона и Пекина продолжают обостряться, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки: в США появились очередные планы повышения пошлин на импорт китайских товаров, а Пекин подтвердил готовность ответить контрмерами.