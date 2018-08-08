В Украине построят завод по производству солнечных панелей

Энергохолдинг Kness планирует построить завод в Виннице в 2019 году.

Компания "Несс Эстейт", входящая в группу компаний Kness, планирует построить завод по производству солнечных панелей в Виннице в 2019 году, сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

Читайте такжеНорвежская компания планирует запустить на Черкащине две солнечные электростанции

Согласно сообщению, строительство завода будет разбито на две очереди мощностью 200 МВт в год каждая.

Вторую очередь завода планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году, а годовой объем продукции ожидается в объеме 180 млн долларов.

Будущий завод обеспечит работой около 400 человек.

В сообщении отмечается, что группа компаний Kness установила 33 солнечные электростанции общей мощностью 225 МВт в семи областях Украины.

Как сообщал УНИАН, в марте частная компания «Энхол» открыла в г. Энергодар Запорожской области завод по производству солнечных панелей. Общая мощность технологической линии завода составляет 15 МВт в год.

Справка УНИАН. Kness - интегрированная группа компаний, которые разрабатывают технологии и воплощают проекты традиционной и возобновляемой энергетики. Kness является обновленным брендом компании «Подольский Энергоконсалтинг», работающей на рынке с 2009 года. Основной сферой деятельности группы компаний является разработка и воплощение проектов возобновляемой энергетики, проектов в системообразующих высоковольтных сетях и распределительных сетях среднего и низкого напряжения.