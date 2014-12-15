Дания предъявила претензии на Северный полюс

Дания подаст заявку в ООН о признании датской территорией обширного региона в Арктике общей площадью примерно 900 000 квадратных километров, которые находятся в 200 морских милях от побережья Гренландии. Об этом, как передает DW, сообщил министр иностранных дел Мартин Лидегор в понедельник, 15 декабря, в Копенгагене.

Читайте такжеНорвегия планирует строительство ледокола для исследования Арктики"Целью этого большого проекта является обозначение внешних границ материкового шельфа и в конечном итоге Королевства Дания", - сказал Лидегор. При этом агентство напоминает, что Гренландия является автономной территорией в составе Дании.

Россия и Канада тоже претендуют на обширные области арктического региона из-за предполагаемых там залежей полезных ископаемых.

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