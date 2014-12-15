Производство стали в Украине в 2014 году сократится на 17%

Соответствующий прогноз озвучил на пресс-конференции директор госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Владмимр Власюк.

«В этом году у нас ожидания по производству сырой стали – 27,2 млн тонн. Начало года было хорошим, но критически повлияла остановка в августе Енакиевского и Алчевского меткомбинатов», - сказал Власюк.

Он также отметил, что с августа у метпредприятий Донбасса возникло много проблем по уже произведенной продукции.

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В то же время эксперт спрогнозировал, что если метпредприятия востока Украины не будут простаивать, то в 2015 году ее производство будет на уровне 2014 года или незначительно сократится.

«Мы рассчитываем, что эти предприятия не будут стоять и не будет военных действий, которые их остановят. Наши оценки примерно 27 млн тонн сырой стали, может немного меньше», - спрогнозировал Власюк.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина сократила производство стали на 15%.

Также сообщалось, что согласно прогнозу «Укрпромвнешэкспертизы», по итогам 2014 года снижение экспортной выручки от продажи металлопродукции ожидается на уровне 13,6% по сравнению с 2013 годом - до 16,1 млрд долл.

В 2015 году Украина может снизить выручку от экспорта металлургической продукции на 14% - до 13,8 млрд долл. по сравнению с итоговым результатом 2014 года из-за сокращения производства метпредприятиями, которые остановлены или работают с перебоями из-за боевых действий на Донбассе, экспортной экспансии Китая, а также общемирового снижения цен на металлургическую продукцию.

За 11 месяцев 2014 года в Украине производство металлопроката по сравнению с январем-ноябрем 2013 года сократилось на 16% - до 22,1 млн тонн, стали - на 16%, до 25,2 млн тонн, чугуна на 14% – до 23,0 млн тонн.

Значительное сокращение начало отмечаться с августа, когда на востоке Украины усилились боевые действия, а в зоне АТО и вблизи нее оказалось множество металлургических предприятий.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрпромвнешэкспертиза» является ведущей компанией Украины в сфере маркетинга и экспертных оценок внешнеэкономических контрактов, деятельность которой началась с 1993 года. В компетенцию компании входят промышленный консалтинг, аналитические исследования, написание бизнес-планов, ТЭО и инвестиционных меморандумов, конъюнктурно-ценовые исследования.