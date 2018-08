«Метинвест» Ахметова приобрел почти 25% акций «Донецксталь-металлургический завод»

Доля Fintest Trading Co Limited в предприятии снизилась до нуля в результате продажи акций третьим лицам на вторичном рынке.

Компания Fintest Trading Co Limited (Кипр), владеющая 100% акций «Донецксталь-металлургический завод», продала почти по 25% своих акций компаниям Metinvest B.V., Altana Ltd, Misandyco Holdings Ltd и Treimur Investments Ltd., и вышла из состава акционеров предприятия.

Читайте такжеАхметов стал единственным украинцем в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доля Fintest Trading Co Limited в предприятии снизилась до нуля в результате продажи акций третьим лицам на вторичном рынке.

При этом отсутствует информация о лицах, входящих в цепи владения корпоративными правами юридического лица и через которых лицо распоряжается акциями.

Ранее сообщалось, что группа «Метинвест» опосредованно вошла в состав акционеров ПАО “Шахтоуправление “Покровское”, которое является крупнейшим производителем коксующегося угля в Украине.

Как сообщал УНИАН, «Донецксталь-металлургический завод» создан в 2002 году на базе доменного и мартеновского цехов Донецкого металлургического завода.

«Донецксталь-металлургический завод» входит в группу «Донецксталь», подконтрольную бизнесмену Виктору Нусенкису, которая является одним из крупнейших производителей коммерческого высококачественного концентрата коксующегося угля, кокса и металлопродукции.

В конце февраля 2017 года «Донецксталь-металлургический завод» полностью остановил производственный процесс из-за блокады зоны АТО.

С августа 2014 года «Донецксталь-металлургический завод» работал с временными перебоями, как и большинство предприятий востока Украины, что связано с проблемами поставки сырья, отгрузки готовой продукции, которые возникли из-за активных боевых действий на Донбассе.

Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).