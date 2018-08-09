Украина готова к серийному выпуску дефицитных боеприпасов - Порошенко

Речь идет об изготовлении артиллерийских снарядов больших калибров, испытания которых состоялись только в первом квартале этого года.

Президент Петр Порошенко заявляет, что предприятия "Укроборонпрома" готовы к серийному выпуску тех видов боеприпасов, которые до недавнего времени были дефицитными.

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Об этом он заявил на открытии производственной линии по изготовлению артиллерийских снарядов больших калибров в Государственной акционерной холдинговой компании "Артем".

"Я поздравляю с тем, что мы не просто провели испытания, не просто испытания продемонстрировали высокое качество работы этих коллективов, которые сегодня участвуют в нашем празднике. Но мы сегодня готовы уже, чтобы в ближайшее время поставить производство дефицитных боеприпасов на серийный поток", - сказал президент.

Порошенко также отметил, что первые испытания были проведены только в первом квартале этого года, а уже сейчас речь идет о серийном производстве.

"Я хочу поздравить украинский народ - испытания прошли успешно", - сказал он.

Глава государства также добавил, что со всего мира в Украину поставляли современное оборудование двойного назначения.

"Оборонной промышленности хорошо это известно, потому что значительная часть этого оборудования установлена сейчас в этих цехах. Новейшие станки, на которых производится "Ольха", прибыли из Турции и уже работают. Многие страны мира сегодня поставляют это уникальное оборудование, на котором работают работники оборонной промышленности Украины", - сказал Порошенко.