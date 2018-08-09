"Русал" Дерипаски из-за санкций готовится остановить заводы - СМИ

Если санкции не будут сняты в ближайшее время, то контракты закончатся, и с 1 октября вся продукция, предназначенная для зарубежных потребителей, опять пойдет на склад.

Российская алюминиевая компания "Русал", основным владельцем которой является миллиардер Олег Дерипаска, будет вынуждена остановить производство на своих заводах, если санкции, введенные США, не будут сняты в ближайшее время.

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Об этом сообщает Росбалт.

"6 августа компания - крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая - начала консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода - градообразующего предприятия, расположенного в поселке республики Карелия с населением чуть больше 7 тысяч человек. Завод работал исключительно на американский рынок, а после санкций лишился как сбыта, так и стабильных поставок сырья", - отмечает Finanz.

Судьбу НАЗ в ближайшее время могут разделить еще несколько заводов "Русала", которые производят продукцию для других зарубежных рынков, предупредил источник, близкий к компании. По его словам, ситуация в отрасли "намного хуже, чем видят аналитики".

"Если санкции не будут сняты в ближайшее время, то контракты закончатся, и с 1 октября вся продукция, предназначенная для зарубежных потребителей, опять пойдет на склад, при том, что там до сих пор остается часть нереализованного в апреле алюминия", - объясняет источник.

По словам другого сотрудника "Русала", "производство сплавов и продукции с добавленной стоимостью для зарубежных потребителей может быть остановлено уже с сентября".

С учетом того, что на экспорт шло 80% продукции "Русала", ситуация может стать "катастрофической как для предприятий, так и для всего глобального рынка алюминия", заявил третий источник ТАСС.

Дерипаска надеялся на снятие санкций с августа. Но пакет предложений, направленный в Минфин США, был встречен отказом, а переговоры зашли в тупик.

По данным Bloomberg, миллиардер был готов снизить до уровня меньше 50% долю в холдинге En+, через который контролирует свои ключевые активы, и передать большинство мест в совете директоров независимым членам.

Встречные условия, выдвинутые Вашингтоном, он счел неприемлемыми, кабальными и не имеющими экономического смысла.

Если переговоры с американскими властями провалятся, Дерипаска рассматривает возможность продажи принадлежащих ему акций "Русала" китайским инвесторам. Другой вариант — это национализация компании или ее переход под контроль одного из российских госбанков, указывает Bloomberg со ссылкой на материалы фирмы Mercury LLC, представляющей интересы бизнесмена на переговорах с американскими властями.