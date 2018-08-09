"Русал" Дерипаски из-за санкций готовится остановить заводы - СМИ
Российская алюминиевая компания "Русал", основным владельцем которой является миллиардер Олег Дерипаска, будет вынуждена остановить производство на своих заводах, если санкции, введенные США, не будут сняты в ближайшее время.
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Об этом сообщает Росбалт.
"6 августа компания - крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая - начала консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода - градообразующего предприятия, расположенного в поселке республики Карелия с населением чуть больше 7 тысяч человек. Завод работал исключительно на американский рынок, а после санкций лишился как сбыта, так и стабильных поставок сырья", - отмечает Finanz.
Судьбу НАЗ в ближайшее время могут разделить еще несколько заводов "Русала", которые производят продукцию для других зарубежных рынков, предупредил источник, близкий к компании. По его словам, ситуация в отрасли "намного хуже, чем видят аналитики".
"Если санкции не будут сняты в ближайшее время, то контракты закончатся, и с 1 октября вся продукция, предназначенная для зарубежных потребителей, опять пойдет на склад, при том, что там до сих пор остается часть нереализованного в апреле алюминия", - объясняет источник.
По словам другого сотрудника "Русала", "производство сплавов и продукции с добавленной стоимостью для зарубежных потребителей может быть остановлено уже с сентября".
С учетом того, что на экспорт шло 80% продукции "Русала", ситуация может стать "катастрофической как для предприятий, так и для всего глобального рынка алюминия", заявил третий источник ТАСС.
Дерипаска надеялся на снятие санкций с августа. Но пакет предложений, направленный в Минфин США, был встречен отказом, а переговоры зашли в тупик.
По данным Bloomberg, миллиардер был готов снизить до уровня меньше 50% долю в холдинге En+, через который контролирует свои ключевые активы, и передать большинство мест в совете директоров независимым членам.
Встречные условия, выдвинутые Вашингтоном, он счел неприемлемыми, кабальными и не имеющими экономического смысла.
Если переговоры с американскими властями провалятся, Дерипаска рассматривает возможность продажи принадлежащих ему акций "Русала" китайским инвесторам. Другой вариант — это национализация компании или ее переход под контроль одного из российских госбанков, указывает Bloomberg со ссылкой на материалы фирмы Mercury LLC, представляющей интересы бизнесмена на переговорах с американскими властями.