Владелец DCH Ярославский рассчитался с Evraz’ом за покупку рудника «Сухая Балка»

DCH Group осуществила последние платежи в размере $ 15 млн за ГОК «Сухая Балка» и $ 3 млн дивидендов в рамках сделки на общую сумму $ 109 млн.

Группа DCH Group Александра Ярославского завершила выполнение финансовых обязательств перед Evraz в рамках сделки по покупке горно-обогатительного комбината «Сухая Балка». Об этом Evraz сообщил в своем финансовом отчете.

Как следует из документа, DCH Group осуществила последние платежи в размере $ 15 млн за ГОК «Сухая Балка» и $ 3 млн дивидендов в рамках сделки на общую сумму $ 109 млн.

Как следует из отчетности Evraz, DCH Ярославского осуществила удачную покупку другого актива российской группы в Украине — «Днепровского металлургического завода» (ДМЗ). Изначально речь шла о стоимости этого актива около $ 106 млн, но окончательная сумма сделки по продаже 97,73% акций ДМЗ украинскому бизнесмену составила $35 млн.

DCH Group Александра Ярославского — одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся украинских бизнес-групп с более чем 20-летней историей. Группа реализовала множество успешных инвестиционных проектов в приоритетных сферах ее интересов — финансы, промышленность, девелопмент, транспорт и др. В частности, в финансовом секторе Александр Ярославский успешно и фактически с «нуля» развил УкрСибБанк, который затем продал международной группе BNP Paribas Goup. Недавно группа DCH приобрела одну из крупнейших украинских страховых компаний ИНГО. Инвестиционная история в индустриальном секторе включает развитие СевГОКа и черкасского «Азота», приобретение и посткризисную реабилитацию «Харьковского тракторного завода», покупку рудника «Сухая Балка» и «Днепровского металлургического завода», известного как «Петровка». Среди прочих успешных инвестиционных проектов Ярославского — участие в акционерном капитале, развитие и дальнейшая продажа международным инвесторам крупнейшего национального оператора мобильной связи Kyivstar.

Основатель, владелец и президент DCH Александр Ярославский — один из наиболее известных украинских бизнесменов, инвестиции которого только в экономику Харьковского региона составляют свыше $ 1 млрд. В том числе в роли генерального инвестора Евро-2012 он вложил свыше $ 300 млн в создание и развитие объектов городской и спортивной инфраструктуры Харькова перед проведением Евро-2012 (аэропорт, стадион, первый в городе luxury-отель, сопутствующие объекты спортивной инфраструктуры).