Гройсман взял под личный контроль ситуацию в угольной отрасли

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман согласовал назначение нового генерального директора ГП “Первомайскуголь”, которое весной в результате техногенной катастрофы на шахте “Золотое” оказалось под угрозой исчезновения.

Об этом сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, отметив, что предыдущий и.о. гендиректора Артур Мирумян был отстранен приказом министра энергетики Игоря Насалика от 7 августа 2018 г. По его словам, новый руководитель будет представлен трудовому коллективу после подписания соответствующего приказа.

Причиной отставки Мирутяна послужила его неэффективная работа по устранению последствий ЧП на шахте “Золотое” и нецелевое использование более 131 млн грн бюджетных средств. Как заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, эти деньги были выделены на проведение работ по водоотводу и закупку оборудования, а именно 6 специальных насосов, которые производит единственный в Украине завод “Южгидромаш”.

Позже выяснилось, что оборудование завод не продавал, а вместо новых насосов на шахту была поставлена техника неизвестного происхождения. “По этому инциденту было возбуждено уголовное дело в отношении Мирутяна и сейчас им занимаются следственные органы”, - сообщил источник и добавил: “Гройсман остался крайне недоволен данной ситуацией и использованием средств, которые Кабмин выделил на предотвращение техногенной катастрофы”.

Кроме того, как отметил источник, премьер решил взять под личный контроль ситуацию в угольной отрасли. “Это недопустимо, чтобы людям на шахтах месяцами не платили зарплаты, в то время как коррупционеры занимаются распилом госсредств”, - отметил он.

Напомним, 25 апреля 2018 года Кабинет Министров выделил ГП «Первомайскуголь» 131,188 млн грн, а уже 2 мая на шахте «Золотое» случился прорыв родниковых вод и затопление сети подземных выработок. В результате ЧП на шахте прекратилась добыча угля и другие шахты ГП “Первомайскуголь” оказались под угрозой затопления и прекращения производства.