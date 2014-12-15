Ахметов покупает Днепродзержинский коксохимический завод у российской «Евраз»

Комиссия по защите конкуренции Республики Сербия предоставила разрешение международной вертикально интегрированной горно-металлургической группе компаний «Метинвест», входящая в группу СКМ Рината Ахметова, приобрести одно из ведущих коксохимических предприятий Украины «Днепродзержинский коксохимический завод», которое контролирует российская горно-металлургическая группа «ЕВРАЗ».

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте госоргана Сербии.

Согласно сообщению, «Метинвесту» разрешено приобрести 94,55% акций предприятия.

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Справка УНИАН. «Евраз Днепродзержинский КХЗ» специализируется на производстве кокса, смолы сульфата аммония и продуктов переработки.

«ЕВРАЗ» приобрел «Днепродзержинский КХЗ» в конце 2007 года.

«ЕВРАЗ Групп» является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке.

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«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.