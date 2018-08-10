Появились первые фото украинской САУ "Богдана"

13:06, 10 августа 2018
Промышленность
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Эксперт показал фото САУ / фото facebook.com/szgurets

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Первый снимок выложил у себя в Facebook главред Defense Express Сергей Згурец. Затем другое фото показал советник Порошенко Юрий Бирюков.

Ранее в Украине провели успешные приемо-сдаточные испытания очередной партии самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" перед передачей в Вооруженных Сил Украины. 

фото facebook.com/yuri.biriukov

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