Появились первые фото украинской САУ "Богдана"
13:06, 10 августа 2018Промышленность
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САУ продемонстрируют в Киеве на параде ко Дню Независимости 24 августа.
Эксперт показал фото САУ / фото facebook.com/szgurets
В сети появились первые фото новой самоходной артиллерийской установки "Богдана".
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Первый снимок выложил у себя в Facebook главред Defense Express Сергей Згурец. Затем другое фото показал советник Порошенко Юрий Бирюков.
Ранее в Украине провели успешные приемо-сдаточные испытания очередной партии самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" перед передачей в Вооруженных Сил Украины.
фото facebook.com/yuri.biriukov
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