Появились первые фото украинской САУ "Богдана"

САУ продемонстрируют в Киеве на параде ко Дню Независимости 24 августа.

В сети появились первые фото новой самоходной артиллерийской установки "Богдана".

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Первый снимок выложил у себя в Facebook главред Defense Express Сергей Згурец. Затем другое фото показал советник Порошенко Юрий Бирюков.

Ранее в Украине провели успешные приемо-сдаточные испытания очередной партии самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" перед передачей в Вооруженных Сил Украины.