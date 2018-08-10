Рост цен производителей промпродукции в Украине замедлился до 18%
13:31, 10 августа 2018Промышленность
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По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,6%.
Иллюстрация REUTERS
Цены производителей промышленной продукции в Украине в июле 2018 года в годовом выражении - к июлю 2017 года - выросли на 18,1%.
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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем – июнем 2018 года - выросли на 1,6%.
С начала года - к декабрю 2017 года - цены производителей промпродукции выросли на 9,6%.
В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Крыма, Севастополя, а также оккупированной части Донецкой и Луганской областей.
Как сообщал УНИАН, цены производителей промышленной продукции в Украине в июне 2018 года в годовом выражении выросли на 18,4%.
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