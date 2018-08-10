В Украине испытывают новую 155-мм самоходную гаубицу «Богдана» (фотогалерея)

Секретарь СНБО заявляет, что новое мощное оружие «имеет натовский 155-мм калибр».

В Украине проходят испытания новой 155-мм самоходной гаубицы «Богдана».

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, находясь на Житомирском полигоне ВСУ, сообщает пресс-служба СНБО.

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«Ее важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня», - отметил он, добавив, что специальными боеприпасами гаубица может поражать цель на расстоянии до 60 км.

Турчинов также отметил, что новая самоходная гаубица «имеет натовский 155-мм калибр».

«Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии», - сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что стандартам НАТО также отвечают как система управления пушкой, так и технология ее изготовления - на украинских оборонных предприятиях.

«Оружие получило очень красивое девичье имя - «Богдана», и я советую врагам Украины хорошо запомнить его», - подытожил Турчинов.

Как рассказал советник президента Юрий Бирюков на странице в Facebook, 155-мм орудие размещено на колесном шасси КрАЗ 6х6 с бронированной кабиной.

По его словам, дальность выстрела осколочно-фугасным зарядом - более 40 километров, активно-реактивным - более 50.

САУ "Богдана" будет принимать участие в военном параде 24 августа в Киеве.