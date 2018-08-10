«Ощадбанк» отсудил у группы компаний Жеваго треть акций «АвтоКрАЗа»

Суд взыскал в пользу банка 740 млн акций общей номинальной стоимостью 185 млн грн.

Киевский апелляционный хозяйственный суд взыскал в пользу государственного «Ощадбанка» с группы компаний Константина Жеваго 740 млн акций завода «АвтоКрАЗ» общей номинальной стоимостью 185 млн грн, что составляет треть его уставного капитала.

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Как говорится в решении суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, суд оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции, по которому в счет погашения задолженности завода «АвтоКрАЗ» обратил по договору залога взыскание на акции в собственности компаний «Газотурбинные технологии», «Новые промышленные технологии», «Феррэкспо», «Проминек», «Перт».

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

ПАО «АвтоКрАЗ» - крупнейший в Европе производитель и поставщик грузовых автомобилей гражданского и специального назначения, запасных частей к ним, прицепов и полуприцепов.