Недобросовестные субъекты приватизационных процессов должны быть наказаны - юрист

В частности, эксперт имеет в виду «Восточно-Европейскую фондовую биржу» и банк «Надра», которые были активными участниками попытки адресной продажи двух пакетов акций ПАО «Сумыхимпром».

«В июне 2014 года, при продаже двух пакетов акций «Сумыхимпром», действуя в интересах олигарха Фирташа, «Восточно-Европейская фондовая биржа» беспрепятственно и оперативно приняла документы для участия в приватизации от ООО «Будброк». Которое, как и биржа, подконтрольно этому одиозному бизнесмену. Но документы от другого потенциального участника «Восточно-Европейская фондовая биржа» безосновательно отказывалась принимать вплоть до того момента, пока этот другой участник не пригласил тележурналистов и сотрудников милиции для фиксации правонарушения со стороны сотрудников биржи. Далее, эстафету препятствования проведению конкурентной приватизации «Сумыхимпром» принял банк «Надра», также подконтрольный Фирташу. Это финучреждение, в противовес регламенту НБУ, не зачисляло на расчетный счет биржи гарантийный платеж второго участника, необходимый для участия в приватизации. В итоге, продажа двух госпакетов акций «Сумыхимпром» была сорвана», - отметил юрист.

Согласно информации, которой располагает эксперт, ни «Восточно-Европейская фондовая биржа», ни банк «Надра» не понесли положенного наказания. Более того, ФГИ продолжает привлекать к обеспечению приватизации «Восточно-Европейскую фондовую биржу».

«В июне Фонд создал комиссию по расследованию нарушений, допущенных должностными лицами «Восточно-европейской фондовой биржи» в процессе приватизации «Сумыхимпром». Прошло полгода, однако «Восточно-европейская фондовая биржа», готовившая адресную продажу государственных пакетов акций «Сумыхимпром» (5% и 2,242%) и, по сути, сорвавшая приватизацию, так и не понесла наказания. Более того, ФГИ продолжает с сотрудничество с этой сомнительной биржевой площадкой по проведению приватизационных аукционов. Считаю, что «Восточно-европейскую фондовую биржу» необходимо отстранить от проведения приватизации и рассмотреть вопрос о лишении ее соответствующей лицензии. Уверен, что это послужит хорошим уроком тем персонам и структурам, которые замышляют организацию адресных приватизаций», - отметил Александр Щербань.