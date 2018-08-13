Трамп поддержал бойкот производителя культових мотоциклов Harley-Davidson

Трамп отметил, что многие владельцы Harley-Davidson планируют объявить бойкот компании.

Президент США Дональд Трамп поддержал бойкот американской мотоциклетной компании Harley-Davidson.

Об этом глава государства заявил на своей странице в Twitter.

Трамп отметил, что многие владельцы Harley-Davidson планируют объявить бойкот компании, если она перенесет производство за рубеж.

"Отлично! Большинство других компаний идет к нам, в том числе конкуренты Harley. Это действительно плохой ход! В США скоро будут равные условия или даже лучше", - заявил глава государства.

Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2018

Ранее УНИАН сообщал, что культовый американский производитель мотоциклов Harley-Davidson планирует перенести часть своего производства из США в другое место. Перенос запланирован, чтобы в будущем избежать новых пошлин, введенных со стороны Евросоюза на прошлой неделе.

В свою очередь, Трамп резко отреагировал на эти планы Harley-Davidson. По словам Трампа, Harley-Davidson "не сможет продать обратно в США мотоциклы без уплаты больших налогов". Он также предупредил, что в случае переноса производства за пределы США компанию "обложат налогами как никогда ранее".