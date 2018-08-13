САУ "Богдана": эксперт рассказал о проблемах с новым оружием Украины

Достижения "оборонки" явно видны - это прежде всего отечественный нарезной ствол, отметил эксперт.

Эксперт раскритиковал украинскую САУ "Богдана", отметив, что на данном образце не отработаны основные моменты, необходимые для самоходной артиллерийской установки.

По словам военного эксперта и публициста Михаила Жирохова, явно отсутствует система автоматического заряжания. Также, утверждает он, весьма неоднозначным выглядит и база - КРАЗ с российским двигателем, что явно не вкладывается в концепцию замкнутого цикла производства, передает Dsnews.

"Создается устойчивое впечатление, что показали из-за того, что нужно было что-то показать. Поэтому всерьез обсуждать какие-то характеристики по крайней мере рано", - добавил он.

Хотя, говорит эксперт, достижения "оборонки" явно видны - это прежде всего отечественный нарезной ствол.

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"До сегодня в стране не производились стволы калибром более 30 мм. Видимо, последние три года благодаря закупкам станков и самое главное технологий это сделать удалось", - заявил он.

Эскперт уверен, что "Богдана" в нынешней комплектации не будет принята на вооружение, тем более, что параллельно с ней проходят испытания и другие образцы. В том числе зарубежного производства, но тут несколько сложнее, так как политическое руководство страны поставило задачу максимального использования отечественных ресурсов оборонных предприятий.

"Кстати, почти никто не обратил внимание на громкое заявление министра обороны Полторака о том, что 10 августа "примет решение о принятии на вооружение САУ "Богдана". И что? Заявления официально о принятии на вооружение нет и после 10-го. По одной простой причине - принимать нечего. Самое главное - орудие по всей видимости не стреляло. Что в принципе понятно - производства орудий такого калибра в Украине никогда не было и его налаживание идет не без сложностей", - пояснил Жирохов.

Как ранее рассказал советник президента Юрий Бирюков на странице в Facebook, 155-мм орудие размещено на колесном шасси КрАЗ 6х6 с бронированной кабиной. По его словам, дальность выстрела осколочно-фугасным зарядом - более 40 километров, активно-реактивным - более 50.

САУ "Богдана" будет принимать участие в военном параде 24 августа в Киеве.