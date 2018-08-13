Российский химический гигант вынужденно продал украинские активы, потеряв $25 миллионов

Продажа двух компаний из-за украинских санкций принесла Еврохиму миллионные убытки.

Один из крупнейших в мире производителей агрохимической продукции, российская компания Еврохим, еще в мае этого года продала две принадлежащие ей дистрибьюторские компании в Украине за 53 млн долларов.

Об этом говорится в финансовой отчетности компании за первое полугодие 2018 года, передает Liga.Net.

"В мае 2018 года совет директоров группы принял решение продать 2 компании в Украине. До конца мая группа продала 100% акций обеих компаний несвязанным сторонам по 53,064 млн долларов. Сумма подлежит уплате через 5 лет, дисконтированная стоимость составляла 29,397 млн долларов. Группа признала убыток от выбытия в размере 25,26 млн долларов", - говорится в документе. Данные о покупателя украинских активов Еврохима не указываются.

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Напомним, в 2017 году Минэкономразвития ввело санкции против предприятий российской группы Еврохим и других поставщиков минудобрений по требованию Военной прокуратуры Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, денежные средства, уплаченные так называемыми "ДНР" и "ЛНВ" за "растаможку" российских минудобрений, в дальнейшем использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований.