Может уничтожать бронетехнику на дальности до 5 км: в Украине проходят испытания танка Т-72АМТ (видео)

Во время испытаний новая боевая машина отрабатывает все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, отметил президент.

Изготовленный на госпредприятии «Киевский бронетанковый завод» основной боевой танк Т-72АМТ проходит огневые испытания на военных полигонах.

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Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

«Это основной боевой танк Т-72АМТ, который был разработан и изготовлен ГП «Киевский бронетанковый завод». Сейчас он проходит огневые испытания на военных полигонах. Во время испытаний новая боевая машина отрабатывает все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты «Комбат». Мощности «Комбата» достаточно для уничтожения даже самых защищенных вражеских танков», - отметил глава государства.

По словам Порошенко, благодаря использованию высокоточного оружия возможно уничтожить бронетехнику противника на дальности до 5 км.

«Новый танк также получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами», - подчеркнул президент.