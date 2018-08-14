РФ аннулировала украинские лицензии на пользование недрами в аннексированном Крыму

Все украинские лицензии на недропользование, выданные до аннексии Крыма, считаются недействительными.

В России вступил в силу закон, согласно которому перестают действовать в аннексированном Крыму украинские лицензии на пользование недрами, а также вводится новый порядок из регистрации.

Как сообщает ТАСС, право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства РФ, принятому по результатам аукциона.

В законе указано, что все украинские лицензии, выданные до аннексии Крыма в 2014 году, считаются недействительными.

Читайте такжеВ России заговорили о переименовании аннексированного Крыма

"Теперь правительство РФ будет принимать решения о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, об определении порядка и условий их проведения, а также о составе и порядке работы аукционных комиссий", - сказано в сообщении.

Отмечается, что новый закон устанавливает такие же нормы предоставления лицензий в оккупированном Крыму, какие уже действуют по всей территории страны-оккупанта России.

Ранее УНИАН сообщал, что российские власти оккупированного Крыма продали за 1,5 миллиарда рублей (около 620 миллионов гривен) акции санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри", которые находились в государственной собственности.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум по его самоопределению". Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.