Российские олигархи потеряли за день более 3 миллиардов долларов - СМИ

03:41, 14 августа 2018
Промышленность
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает Bloomberg, падение состояния произошло после того, как экономический советник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил повысить налоги для крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний РФ.

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По мнению Белоусова, после повышения налогов в государственный бюджет дополнительно поступит свыше 500 миллиардов рублей, необходимых для реализации "майских указов" Путина.

После этого предложения упали в цене акции 14 компаний, упомянутых советником Путина. С несколькими из них отказались работать потенциальные инвесторы.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, который отслеживает размер состояния миллиардеров в режиме реального времени, больше всего от новой налоговой идеи пострадал владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, который потерял около 832 миллионов долларов, или 4% от своего капитала.

Владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников потерял 446 миллионов долларов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов - 444 миллиона долларов.

Финансовые убытки, согласно списку Bloomberg, также понесли Геннадий Тимченко (-$55 млн), Алишер Усманов (-$60 млн), Роман Абрамович (-$381 млн) и Владимир Потанин (-$290 млн).

Ранее УНИАН сообщал, что совокупное состояние 25 российских миллиардеров за январь-май 2018 года уменьшилось на 146,6 миллиона долларов.

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Теги: #Россия#металлурги#российские олигархи