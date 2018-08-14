Канада поставит Украине дальнобойные снайперские винтовки LRT-3 на $770 тысяч

Эти винтовки используют как высокоточное боевое оружие для успешного выполнения задач на дальних дистанциях. Максимальная эффективная дальность стрельбы этой винтовки составляет 1800 метров.

Канадская фирма PGW Defence Technologies поставит Украине снайперские винтовки на сумму около $770 тысяч.

Как сообщил глава компании Росс Спагруд, украинская армия получит дальнобойные снайперские винтовки LRT-3, пишет "Украинский милитарный портал".

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Соглашение предусматривает поставку систем снайперской винтовки LRT-3, калибром 12,7 мм (.50 калибра), а также определенную послепродажную поддержку, обслуживание и обучение.

По его словам, оружие, скорее всего, доставят уже осенью этого года.

Эту винтовку используют как высокоточное боевое оружие для успешного выполнения задач на дальних дистанциях. Максимальная эффективная дальность стрельбы этой винтовки составляет 1800 метров.

Как сообщал УНИАН, канадская компания по производству оружия заключила контракт на поставку в Украину снайперских винтовок и теперь ожидается подписание правительством Канады разрешения на их экспорт.