Пробивает метровую броню: в СНБО рассказали о преимуществах украинского оружия над российскими аналогами

По словам секретаря СНБО, новое украинское оружие способно пробивать метровую броню, преодолевая современные системы защиты и противодействия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что новые украинские ракетные комплексы по своим боевым возможностям лучше российских аналогов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов во время пребывания на Государственном предприятии «ГККБ «Луч» осмотрел новые разработки и технологии изготовления современной ракетного оружия.

По его словам, конструкторское бюро «Луч» стало ведущим разработчиком в Украине широкого спектра современных ракетных комплексов.

«В Украине и далеко за ее пределами известны мощные эффективные и надежные противотанковые ракетные комплексы «Скиф», «Стугна», «Корсар», «Сармат», «Барьер» и другие», - сказал он.

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Секретарь СНБО добавил, что указанные ракетные комплексы «эффективно уничтожают вражеские цели на фронте и пользуются заслуженным уважением и спросом на внешних рынках вооружений».

Кроме того, он отметил, что ракеты КБ «Луч» с высокой точностью поражают бронированную технику противника и «могут пробивать метровую броню, преодолевая современные системы защиты и противодействия».

Турчинов осмотрел в цехах предприятия технологические линии, обеспечивающие производство нового мощного украинского ракетного комплекса «Ольха», а также новой украинской крылатой ракеты «Нептун».

«Для нас принципиально важно, что ракеты КБ «Луч» не только не уступают, но и по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства», - отметил Турчинов во время награждения руководителей, ведущих конструкторов и инженеров конструкторского бюро.

По его словам, много ракетных комплексов было разработано в кратчайшие сроки после начала военной агрессии РФ в 2014 году. «Тогда перед украинским Оборонпромом была поставлена задача восстановить ракетный щит нашей страны, что было в кратчайшие сроки выполнено, прежде всего усилиями КБ «Луч», - подчеркнул Турчинов.

Он отметил личный вклад генерального конструктора Олега Коростылева, которого президент за выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины и создание современных образцов ракетного вооружения наградил орденом «3а заслуги» I степени. «Олег Петрович заслуженно стал полным кавалером этого ордена», - добавил Турчинов.

Секретарь СНБО также провел совещание с участием руководства «Укроборонопрома» и ГККБ «Луч», на котором обсуждались новые задачи по реализации утвержденной СНБО Национальной ракетной программы. В частности, обсуждались вопросы новых разработок реактивных систем залпового огня, противовоздушных ракетных комплексов и другие приоритетные задачи, необходимые для надежной защиты страны.

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