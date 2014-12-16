Французская компания рассматривает возможность добычи урановой руды в Украине

Об этом рассказал УНИАН представитель компании Areva в Украине Сергей Королев.

По его словам, план по совместной добыче урана рассматривался давно, однако в определенный момент продвижение в этом вопросе было приостановлено.

«Сейчас он опять рассматривается... Пока конкретного проекта нет, но такой вариант (совместной добычи – УНИАН) мы допускаем», - сказал Королев.

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Он сообщил, что компании предложили проанализировать данные нескольких небольших месторождений в Украине, и если это будет экономически выгодно, то Areva предложит варианты дальнейших действий совместно с ВостГОКом.

«В ближайшее время приедут наши специалисты, которые поработают сначала с бумагами и посмотрят, выгодно это или нет», - сказал представитель французской компании.

По его словам, при совместной добыче Areva рассчитывает получать часть урановой продукции. «Она может быть продана третьим лицам, использована компанией Areva либо использована в Украине. В этом смысле никаких ограничений нет», - отметил Королев.

Ранее УНИАН сообщал о том, что «Энергоатом» хочет перерабатывать ядерное топливо на мощностях французской Areva.

Справка УНИАН. Areva S.A. — французская компания, занимающаяся разработкой и производством оборудования для атомной энергетики и производства электроэнергии из альтернативных источников. Единственная компания, представленная во всех видах деятельности, связанной с производством ядерной энергии. Штаб-квартира компании находится в Курбевуа, Париж.

Государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Желтые Воды, Днепропетровская обл.) – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. По данным МАГАТЭ, ВостГОК выпускает 3,3% мирового объема урана.

ВостГОК планирует по итогам 2014 года увеличить производство концентрата урана на 8,5% по сравнению с предыдущим годом - до 1 тыс. тонн с 922 тонн.