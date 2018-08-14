В Украине резко упало производство авто: названа причина

Формирование негативного тренда произошло из-за резкого снижения объемов крупноузловой сборки на заводе «Еврокар».

Производство автотранспортных средств в Украине в июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилось на 57% - до 221 единицы, а по сравнению с июнем этого года производство автотранспорта снизилось на 67%.

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Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

Согласно данным ассоциации, формирование такого негативного тренда произошло из-за резкого снижения объемов крупноузловой сборки на заводе «Еврокар» - единственного работающего в этом году предприятия легкового сегмента отечественного автопрома.

За месяц на «Еврокаре» было собрано всего 150 автомобилей, что вдвое меньше, чем годом ранее, и почти в 4 раза меньше июньского объема.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило всего 5 единиц, что в 10 раз меньше результата годичной давности.

При этом в статистике отсутствуют данные КрАЗа, который по непонятным причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года.

Производители автобусов за июль выпустили 66 машин, что на 8 шт. больше, чем в июле 2017 года, и в то же время на 11 шт. меньше июньского отчета.

Всего с начала года в Украине было произведено 4074 ед. автотранспортных средств, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилось на 63,1% - до 8,586 тыс. единиц.

Производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).