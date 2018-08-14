Оборонный бюджет США запрещает госконтракты с ZTE и Huawei - Китай выразил недовольство

Закон предусматривает запрет на подписание госконтрактов с ZTE и Huawei, а также другими телекоммуникационными компаниями Китая или с компаниями-партнерами китайских ИТ-корпораций.

Подписанная президентом США версия закона о национальной обороне (NDAA), который определяет военный бюджет страны на следующий год, отличается от той, что была одобрена Сенатом. Различия — в части, которая касается санкций в отношении китайских телекоммуникационных компаний, в частности ZTE.

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Закон предусматривает запрет на подписание госконтрактов с ZTE и Huawei, а также другими телекоммуникационными компаниями Китая или с компаниями-партнерами китайских ИТ-корпораций, пишет "Коммерсант".

Китайские власти уже выразили недовольство законом. «Китай неоднократно выражал свою позицию по этому вопросу. Мы призываем США отказаться от менталитета холодной войны»,— говорится в сообщении МИД КНР.

Напомним, в апреле Министерство торговли США уличило китайского производителя смартфонов в нарушении санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи. После этого компании запретили деятельность на американском рынке в течение семи лет, что фактически поставило ZTE на грань банкротства.

После личной встречи Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином американский президент принял решение о возвращении компании на рынок США. При этом компания обязалась выплатить $400 млн гарантий, а также рекордный штраф в размере $1 млрд в обмен на разрешение возобновить работу на американском рынке.

Уже в середине июня Сенат США отменил сделку Дональда Трампа с ZTE и добивался дополнительных санкций для китайского производителя. К тому же спецслужбы настаивали на том, что правительство Китая использует свои корпорации для шпионажа. Тем не менее Белый дом выступил против ужесточения наказания для китайских ИТ-компаний.