«Надра Украины» получила предложение по разработке нефтегазового месторождения в Полтавской области

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, 16 декабря в помещении «Надра Украины» состоялось раскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на привлечение инвестиций по указанной площади.

«В присутствии членов конкурсной комиссии был открыт один конверт с предложением от одного юридического лица», - отмечают в компании.

Читайте также«Надра Украины» получила предложения от инвесторов по двум титановым месторождениям в Житомирской области

При этом сообщается, что оцениваться предложения инвестора будут в течение 7 рабочих дней.

Также сообщается, что спецразрешением на пользование недрами по указанному месторождению владеет компания «Миргороднефтегазразведка» - дочернее предприятие «Надра Украины».

Ранее УНИАН сообщал, что «Надра Украины» ищет инвесторов для разработки месторождения в Полтавской области.

Также сообщалось, что 30 сентября «Надра Украины» провела открытый конкурс по привлечению инвестиций в разработку месторождений полезных ископаемых, спецразрешения на пользование которыми имеют ее дочерние предприятия. На конкурс было вынесено 16 нефтегазовых и титановых месторождений, однако заявки поступили лишь на 4 нефтегазовые площади.

Компания рассчитывает на рост добычи углеводородов в Украине за счет привлечения инвесторов в совместные проекты геологоразведки и кредитов под государственные гарантии.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.