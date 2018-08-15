Турция повысила пошлины на автомобили, алкоголь и табак из США

Кроме того, повышены пошлины на некоторую косметику, рис и уголь.

Турция повысила пошлины на ряд товаров, импортируемых из США. Указ об этом подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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"Налоговые ставки на импорт некоторых товаров были увеличены на взаимной основе из-за преднамеренных нападений американской администрации на нашу экономику", - заявил вице-президент Фуат Октай, передает Anadolu.

По данным Reuters, пошлины на американские легковые автомобили выросли на 120%, на алкогольную продукцию - на 140%, на листья табака - на 60%.

Кроме того, повышены пошлины на косметику, такую как солнечный крем, рис и уголь.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет бойкот американской электронной продукции. Он обвинил США в намерении дестабилизировать Турцию и пообещал искать новых международных союзников и торговых партнеров.

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий вдвое - до 50%. Из-за этого обвалился курс турецкой лиры, которая подешевела на 14%, а с начала года потеряла более чем 40%.