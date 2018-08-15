В Госгеонедр рассказали о результатах поиска нефти и газа на шельфе Черного моря

Вопрос о поисковом бурении на исследуемой территории пока не стоит.

Единственное в Украине научно-исследовательское судно «Искатель» завершило поиск нефти и газа шельфе Черного моря, сообщила пресс-служба Государственная служба геологии и недр Украины.

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Согласно сообщению, сейчас проводятся работы по обработке геохимических и геофизических данных, поисковое бурение не планируется.

«На сегодня продолжаются работы по обработке данных, которые представляют лишь незначительную часть предусмотренных морских работ. Выполнение морских геологических исследований по детализации перспективных нефтегазовых структур находится на начальной стадии», - цитирует пресс-служба слова и.о. Госгеонедр Олега Кирилюка.

«Морские исследования и их обработка являются достаточно затратным процессом как по времени, так и в средствах. Поскольку в последние годы годовой бюджет Госгеонедр на выполнение геологоразведочных работ в отрасли составляет лишь 100 млн грн, то конечные сроки завершения исследований будут зависеть прежде всего от уровня их финансирования. Поэтому и вопрос о поисковом бурении на указанной территории сегодня не стоит», - добавил он.

Также он отметил, что стоимость одной скважины в Днепровско-Донецкой впадине составляет 150-200 млн грн, а стоимость бурения 1 метра скважины на акваториях находится в пределах 10 тыс. долларов.

Как сообщал УНИАН, 6 июля 2018 года в Одессе состоялся уход в рейс судна «Искатель» с целью поиска нефти и газа на северо-западном шельфе Черного моря.

Госгеонедр оценила в 3 млрд грн стартовую стоимость 44 нефтегазовых участков, которые будут выставлены на аукционы в этом году.

В частности, 14 из них - на шельфе Черного моря.

Общие прогнозируемые ресурсы газа 44 нефтегазовых участков составляют 151,6 млрд куб м.