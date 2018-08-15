Минэкологии ответило на «аннулирование» Россией украинских лицензий в оккупированном Крыму

По словам министра экологии, международное сообщество никогда не признает российский закон об аннулировании украинских лицензий на пользование недрами в акваториях Черного и Азовского морей.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявляет, что международное сообщество никогда не признает российский закон об аннулировании украинских лицензий на пользование недрами в акваториях Черного и Азовского морей, который вступил в силу в России 3 августа.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии.

Согласно сообщению, в Крыму действует 131 разрешение на пользование недрами, которое было выдано украинским правительством.

«Россия - это страна-агрессор, которая захватила украинскую территорию, которая пытается отобрать имущество частных компаний, украинских государственных компаний, имущество Украины как государства и украинского народа. Это решение еще раз продемонстрировало, что власти РФ не уважают суверенный статус Украины и собственность ее народа, но с этим решением Украина не собирается мириться», - сказал Семерак.

Министр добавил, что за каждый подобный шаг РФ должна нести ответственность.

«Украина отстаивает свои права в международных судах. Мы уже подали соответствующие иски и надеемся на поддержку мирового сообщества. Иски подали ряд украинских компаний, в частности НАК «Нафтогаз Украины», по возмещению причиненного ущерба вследствие незаконного захвата украинских природных ресурсов», - сообщил министр.

В Минэкологии напомнили, что в 2016 году Украина инициировала спор с РФ о нарушении Конвенции Организации объеденных наций по морскому праву, а в феврале 2018 года Украина подала в Международный трибунал ООН по морскому праву меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

3 августа президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в аннексированном Крыму перестают действовать украинские лицензии на пользование недрами и вводится новый порядок их регистрации.

Согласно данному закону, все украинские лицензии, выданные до оккупации Крыма, считаются недействительными.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года Государственная служба геологии и недр заявила, что Россия после аннексии Крыма незаконно захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря.

Весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания "Нафтогаза" - «Черноморнефтегаз» - потеряла свои основные активы, а также доступ к месторождениям газа на шельфе Черного моря. Для защиты своих интересов в октябре 2016 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство против РФ, а в конце сентября 2017 года госхолдинг подал иск против России в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге (Нидерланды). «Нафтогаз» требует возместить 5 млрд долл. убытков (с учетом процентов – 7 млрд долл.).