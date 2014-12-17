На российском авторынке из-за обвала рубля коллапс - иномарки уходят из продажи

BMW 16 декабря уведомила российских дилеров о необходимости оплатить законтрактованные ими автомобили в течение двух дней, рассказали «Ведомостям» два автодилера.

Представительство Jaguar Land Rover с 19 декабря приостанавливает поставки в Россию до пересчета цен, утверждают три автодилера. Представитель Jaguar Land Rover не ответил на запрос «Ведомостей». При этом Land Rover в ноябре уже индексировала цены — рост был до 15%, рассказывали «Ведомостям» два дилера марки.

Читайте такжеРоссийская валюта продолжает падать в пропасть: евро превысил 100 рублей, доллар - выше 80В итоге на рынке сейчас ажиотаж и дефицит автомобилей, продолжает топ-менеджер одной из дилерских компаний. По словам сотрудников двух автомобильных компаний, из-за обвала рубля три крупных дилера — Major, «Авилон» и «Транстехсервис» (ТТС) полностью приостановили продажи. Представитель «Авилона» отказался от комментариев. Телефон гендиректора компании Андрея Павловича был выключен. По словам источника, близкого к «Авилону», компания прекратила закупки Bentley, Volkswagen и Jaguar Land Rover — все они приостанавливают поставки до пересмотра цен. Представитель Volkswagen Group Rus отрицает, что компания прекратила контрактование. Представитель Major не ответил на звонок «Ведомостей».

При резкой девальвации у каждого автопроизводителя своя стратегия: некоторые могут сдерживать цены, но большинство компаний вынуждено работать с учетом меняющегося курса. Но скоро и остальные будут вынуждены подтянуться за инициативной группой. Дилерам в таких условиях нет смысла стремиться распродавать все остатки. На рынке дефицит, продаются даже те машины, на которые уже подняли цены. По данным аналитического агентства «Автостат», с начала декабря 23 автопроизводителя подняли цены.

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