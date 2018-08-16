Трамп назвал пошлины на сталь спасением американской промышленности

В дальнейшем, как считает Трамп, вернутся "старые добрые времена", когда U.S. Steel была самой мощной компанией в США.

Пошлины на сталь в отношении Китая и других стран необходимы для спасения традиционной отрасли американской промышленности, которая на момент победы Трампа на выборых была на грани исчезновения.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, передает РБК.

"Некоторые говорят, что в краткосрочной перспективе сталь подорожает, и это будет невыгодно. Но цены потом обязательно упадут, а нынешние меры важны для национальной безопасности США", - объяснил глава Белого дома.

Читайте такжеТрамп поддержал бойкот производителя культових мотоциклов Harley-Davidson

В дальнейшем, как считает Трамп, конкурировать на рынке стали будут американские компании, а затем вернутся "старые добрые времена", когда U.S. Steel была самой мощной компанией в США.

По словам Трампа, действенность тарифов подтверждает тот факт, что в стране открываются новые заводы, а весь мир обсуждает рост американской промышленности.

WSJ при этом отмечает, что хотя некоторые американские сталелитейные компании действительно получили выгоду от решения Трампа, многие другие по-прежнему зависят от поставок из-за рубежа. К этому нужно добавить тот факт, что часть продукции, которую импортировали США, в стране не производится совсем. Эксперты издания указывают, что решить эту проблему не удастся никакими санкциями.

Как сообщал УНИАН, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении импортной пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%. Кроме того, Трамп отметил, что пошлины на импорт стали и алюминия из Мексики и Канады не будут действовать, пока ведутся переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).