САУ "Богдана": в чем преимущества нового украинского оружия, вызвавшего истерику на росТВ

Важными характеристиками САУ "Богдана" является высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня.

В Украине стартовали испытания новейшей отечественной гаубицы - 155-милиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана" с дальностью стрельбы до 60 км.

Это - первая гаубица с НАТОвским калибром украинского производства, говорится в материале "Нового времени".

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Впервые ее покажут широкой публике на параде в День Независимости 24 августа. После завершения испытаний гаубица поступит на вооружение ВСУ.

Стоит отметить, что управление компьютерной системой осуществляется изнутри кабины, с наружного пульта, а также дистанционно.

Контейнеры для боеприпасов вмещают до 20 снарядов. При этом четырехдверная бронированная кабина защитит экипаж от стрелкового оружия и осколков.

Гаубица сконструирована на шасси полноприводного военного грузовика КрАЗ-6322 с колесной формулой 6*6.

Боевые характеристики САУ "Богдана":

- 6 выстрелов в минуту - скорострельность;

- 35-40 км - максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами;

- 45-60 км - максимальная дальность стрельбы активно-реактивными снарядами;

- 780 м - минимальный радиус стрельбы.

Полный текст материала читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 16 августа 2018 года

Ранее у Порошенко заявили, что представленная общественности новая самоходная гаубица "Богдана", которую уже успели раскритиковать военные эксперты, - лишь образец перспективного вида вооружения, которое сейчас проходит испытания.

Также ранее кремлевские пропагандисты крайне нервно отреагировали на новейшее оружие Украины, которое будет продемонстрировано 24 августа во время парада ко Дню Независимости в Киеве.